شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطب الوقائي بجامعة حلوان: عدم العناق والقبلات يمنع انتشار الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور احمد غندور، رئيس قسم طب المجتمع "الوقائي" جامعة حلوان، إن هناك عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروسات بشكل عام، ومنها الكورونا بشكل خاص بصدد الأزمة الخالية، مؤكدا أن مصر ليس بها أى حالة مصابة بالفيروس، ولكن الحديث عن الإجراءات الوقائية بشكل عام، لزيادة الوعى ونشر ثقافة الحد من انتشار الفيروسات بشكل عام.

وأوضح الغندور، خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن، أن هناك عادات سلبية منتشرة فى المجتمع وبمثابة العرف لابد من القضاء عليها لمنع انتشار العدوى وانتقال الفيروس بين المواطنين، تتمثل هذه العادات فى المصافحة باليد ثم العناق، وتبادل القبلات، كل هذا يمكن أن يتسبب في نقل العدوى بين الإنسان.

وشدد رئيس قسم الطب الوقائي على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على التواجد فى الأماكن جيدة التهوية، مؤكدا بأن الفيرس لم يظهر في مصر نهائيا، وضرورة استخدام الماسك خاصة للأطباء الذين يتعاملون مع المرضى، متابعا:" لابد من نشر ثقافة أن يرتدى الشخص المصاب حتى بدور برد لماسك للحفاظ على المواطنين وعظم نشر الفيروس بين المواطنين ".

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وطالب الغندور، الشخص الذى يحمل الفيروس يعدم السفر والتنقل بين المحافظات، وغسل الأيدى بالماء والصابون العادى لمدة 20 ثانية على الأقل، وعدم لمس الأنف أو الفم أو العين نهائيا، مناشدا المواطنين بعدم زيارة المريض الذى يحمل الفيروس حتى يتعافى نهائيا وأن كان هذا الأمر يتعارض مع العادات والتقاليد التى تربينا عليها، ولكن هذا الأمر لمصلحة الجميع سواء المريض أو الشخص السليم، وتجنب تلامس الحيوانات جميعها سواء الحية أو الميتة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المطاعم الصينية من باب الإجراءات الوقائية اللازمة، واخيرا النظافة العامة بشكل عام هى أفضل وسيلة للوقاية.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد الجندي، حول " فيروس كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وحضور الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، والدكتور مجدي عمر رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة بنها، والدكتور أحمد الغندور، الأستاذ بقسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وشارك في الندوة النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات النوعية المختلفة، وأعضاء أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، وأعضاء الحزب من محافظات، القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية.