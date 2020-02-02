شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات هامة عن قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية ووافقت عليه نهائيا، والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان الأيام القادمة، من التشريعات الهامة والضرورية لضبط الشارع والتصدي للفوضي وحماية المواطنين من الاستغلال وفرض إتاوات عليهم من السياس، ونستعرض أهم ملامح وأهداف القانون، كالتالي:

1- لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.

2 - تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.

3 - يحدد رسم لاستخراج الرخصة لا يجاوز ألفي جنيه.

4 - يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا يقل سنه عن 21 سنة وإجادة القراءة والكتابة وعدم تعاطي المخدرات.

5 - يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.

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6 - إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة.

7 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشره ألاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص.

8 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.

9 - مشروع القانون يستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

10 - يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول.