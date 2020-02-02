النيابة الإدارية تستمع لأقوال نقيب أطباء المنيا حول حادث أتوبيس الطبيبات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

استدعت هيئة النيابة الإدارية في القاهرة، الدكتور ناصر زغلول نقيب أطباء المنيا؛ لسماع أقواله بشأن حادث أتوبيس الطبيبات الذي وقع قبل نحو 15 يومًا، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام بوابة الكريمات زمام محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع 3 طبيبات وسائق، وإصابة 11 طبيبة.

قال نقيب أطباء المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن فريق النيابة الإدارية توجّه إلى معهد ناصر لأخذ أقوال الثلاث طبيبات المصابات من بينهم الدكتورة راعوث التي أصيبت في الحادث.

وكانت نقابة الأطباء، تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام برقم 3562 لسنة 2020 للتحقيق الجنائي في حادث طبيبات المنيا، كما تقدمت النقابة العامة ببلاغ إلى النيابة الإدارية بلاغ رقم 3440 لسنة 2020 للتحقيق الإداري بالواقعة.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، أمام بوابة الكريمات بمحافظة الجيزة، تصادم أتوبيس يقل طبيبات بالمنيا، وسيارة نصف نقل، أسفر عن مصرع 3 طبيبات هن: سماح نبيل، رانيا محرم، نورا كمال، وسائق السيارة وائل كمال، وإصابة 11 طبيبة أخرى، جميعهم كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بوزارة الصحة.