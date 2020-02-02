مصرع عامل طعنًا بسكين في مشاجرة بالمنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قُتل عامل طعنًا بآلة حادة (سكين)، أثناء مشاجرة وقعت داخل مدينة ملوي جنوبي محافظة المنيا، اليوم الأحد، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود خليل إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بوصول "ج. ع. ج" ٢١ عامًا، إلى المستشفى العام، مُصابًا بطعن نافذ بالصدر، توفي متأثرًا به.

أفادت التحريات الأولية أنَ سبب الإصابة مشاجرة، فجرى تشكيل فريق بحث جنائي للكشف عن ملابسات الحادث، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى ملوي العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.