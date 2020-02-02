محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: ينشر "الخليج 365" نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، للعام الدراسي 2019/2020، بعدما اعتمدها المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، مساء اليوم الأحد، بنسبة 70.28%. كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.