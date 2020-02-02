رئيس "الفيفا": إفريقيا تعود إلى الوراء بسبب الفساد والرشوة في قطاع التحكيم

كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن معاناة التحكيم في قارة إفريقيا من الرشوة والفساد.

وقال إتفانتينو خلال ندوة في المغرب من أجل تطوير الكرة الإفريقية: “إفريقيا تحتاج إلى مليار دولار لتطوير البنية التحتية، وعلينا اتخاذ الخطوات لتنفيذ المشروع الكبير، ونمتلك القوة لعمل ذلك وتطوير الكرة الإفريقية”

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وأضاف: “التحكيم في المنافسات الإفريقية يعاني من أزمة الثقة بالإضافة إلى الرشوة والفساد”.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع الاتحاد الإفريقي “كاف” لتطوير وإصلاح الملاعب في القارة السمراء.