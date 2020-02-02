سكك حديد روسيا توقف رحلات قطارات الركاب إلى الصين

قالت شركة السكك الحديدية الروسية اليوم الأحد، إنها قررت وقف رحلات قطارات الركاب التي تتجه إلى الصيناعتبارا من منتصف هذه الليلة وحتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا وفقا لوكالة رويترز .
ويشمل القرار الرحلات من بكين إلى موسكو، وقالت الشركة إنها ستعيد بالكامل ثمن التذاكر التي لم يستخدمها عملاؤها في روسيا.
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