المالكي.. يصل جدة للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء الأحد 2 فبراير، إلى مدينة جدة للمشاركة فى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث موقف

المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن ما يسمى الخطة الأمريكية

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للسلام في 28 يناير الماضي.

في الجلسة الاستثنائية، التي دعت لها دولة فلسطين على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، سيلقي المالكي كلمة دولة فلسطين غدا.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحراك السياسي و

الديبلوماسي والتي تقوم به دولة فلسطين لحشد جهد دولي لتصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي لإنهاء القضية الفلسطينية، حيث سيتم اعتماد قرار من قبل المنظمة شبيه بالقرار الذي اعتمد على مستوى جامعة الدول العربية يؤكد موقف منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء من رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.