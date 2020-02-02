تنظيم "القاعدة" يتبنى إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الأمريكية

أعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" مسئوليته عن هجوم قتل فيه 4 أشخاص مع المهاجم، في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا ديسمبر الماضيوفقا لموقع روسيا اليوم. ولاية فلوريدا ديسمبر الماضيوفقا لموقع روسيا اليوم. ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد جاء في التسجيل الصوتي الذي نشره التنظيم في اليمن، اليوم الأحد: "نبارك لأمتنا المسلمة ونتبنى عملية الشهيد البطل الفارس المغوار محمد بن سعيد الشمراني". التنظيم في اليمن، اليوم الأحد: "نبارك لأمتنا المسلمة ونتبنى عملية الشهيد البطل الفارس المغوار محمد بن سعيد الشمراني". وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق من مدى مصداقية هذا التسجيل.

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