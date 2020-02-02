متظاهرو العراق يرفضون تكليف علاوي

كذلك أعلنت ساحة اعتصام السماوة، أمس، رفضها التكليف، وأصدر المحتجون بياناً اعتبروا أن علاوي لا تتوفر فيه الشروط الموضوعة من قبل ساحات الاعتصام لأنه مرشح الأحزاب، في حين نظم عدد من طلبة جامعة واسط في مدينة الكوت تظاهرة انطلقت من مبنى الجامعة إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة، وطالب المتظاهرون بتحديد موعد للانتخابات المبكرة وعدم تسويف هذا المطلب. وبعد تكليفه رسمياً، تعهّد علاوي بحماية التظاهرات السلمية في البلاد وبمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، مضيفاً: «حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين». كما تعهّد بإطلاق سراح «المعتقلين الأبرياء»، الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.
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