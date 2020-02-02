اخبار العالم

متظاهرو العراق يرفضون تكليف علاوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قطع المتظاهرون العراقيون، عدداً من الطرق في الناصرية جنوب البلاد، احتجاجاً على تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء، فيما تم قطع جسر النصر والحضارات وتقاطع البهو في الناصرية، وإغلاق جميع الطرق الخارجية المؤدية إلى النجف جنوب البلاد. وخرج، أمس، المئات من المتظاهرين العراقيين، في مدن عراقية عدة، تعبيراً عن رفضهم تكليف علاوي لتأليف الحكومة الجديدة، بينما رفع عشرات المتظاهرين في مدينتي الحلة والديوانية شعارات تعتبر أن «علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب»، في حين قطع عدد من المحتجين بعض الطرق، مؤكدين عزمهم تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية.

كذلك أعلنت ساحة اعتصام السماوة، أمس، رفضها التكليف، وأصدر المحتجون بياناً اعتبروا أن علاوي لا تتوفر فيه الشروط الموضوعة من قبل ساحات الاعتصام لأنه مرشح الأحزاب، في حين نظم عدد من طلبة جامعة واسط في مدينة الكوت تظاهرة انطلقت من مبنى الجامعة إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة، وطالب المتظاهرون بتحديد موعد للانتخابات المبكرة وعدم تسويف هذا المطلب. وبعد تكليفه رسمياً، تعهّد علاوي بحماية التظاهرات السلمية في البلاد وبمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، مضيفاً: «حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين». كما تعهّد بإطلاق سراح «المعتقلين الأبرياء»، الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرو العراق يرفضون تكليف علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا