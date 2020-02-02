الشرعية: التقرير الأممي يصادق على التخريب الإيراني في اليمن

دور تخريبي
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن هذا التقرير «أكد ما نبّهنا إليه سابقاً من دور تخريبي لإيران في اليمن واستمرار حصول ميليشيا الحوثي الانقلابية على منظومات صاروخية بينها كروز «برية» وطائرات مسيرة من طراز دلتا إيرانية الصنع». وأشار الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع «تويتر» إلى أن الأسلحة الإيرانية المهربة لميليشيا الحوثي منذ الانقلاب «ساهمت بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وبإفشال الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن».
إدانة التدخلات
جدد وزير الإعلام اليمني مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن واستمرار تهريب الأسلحة النوعية للميليشيا الحوثية لقتل الشعب اليمني، واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية، في البحر الأحمر وباب المندب». وكشف التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً أنه «بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية».
اتجاهان
بحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكلان انتهاكاً للحظر، يتمثل الاتجاه الأول في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، والتي يتم تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، بينما يتمثل الاتجاه الثاني، في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
تهريب السلاح
على صعيد متصل، كشفت مراكز بحث أمريكية طرق حصول الانقلابيين الحوثيين على الأسلحة التي يستخدمونها في عملياتهم الهجومية، والتي تتضمن طرقا ووسائل أبرزها استغلال السفن التجارية العابرة وكذلك الوسائل البرية عبر الصحراء، والاستفادة من خبراء عسكريين إيرانيين وحزب الله ومافيا تهريب السلاح في إفريقيا.
إيران تهرب الأسلحة النوعية للميليشيا الحوثية
تهريب أنظمة الأسلحة المعروفة لدى الحوثيين
تهريب نوع جديد من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا
تزويد الحوثيين بنماذج جديدة من صواريخ كروز البرية
نقل قطع غيار طائرات بلا طيار من دول صناعية
تسليم الصواريخ المضادة ومنظومات كروز المتطورة
كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية: التقرير الأممي يصادق على التخريب الإيراني في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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