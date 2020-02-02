1235 حقيبة شتوية في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 775 حقيبة شتوية في مديرية شيقر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.875 فردا من الأطفال والنساء وكبار السن.

كما وزع مركز الملك سلمان 460 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في باكستان، استفاد منها 2300 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.