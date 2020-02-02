قتيل وجرحى بعملية طعن «إرهابية» في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء «إرهابي» بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن، اليوم الأحد، مؤكدة مقتل المهاجم.

وقالت شرطة لندن في تغريدة إن «الرجل الذي أصيب برصاص الشرطة قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ستريتهام هاي رود قد توفي».

وتابعت أنها «تجري تقييماً للأوضاع»، متحدثة عن «دوافع إرهابية» للاعتداء، مضيفة «نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما».

وقال شاهد عيان إنه رأى رجلاً يحمل خنجراً في ستريتهام.

وقال الشاهد غولد بولهان وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاماً لوكالة «برس أسوشييشن» البريطانية إنه رأى «رجلاً يحمل خنجراً... يلاحقه شخص افترض أنه شرطي متخف، بما أنه كان بلباس مدني».

وتابع «أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد أني سمعت ثلاث طلقات».

وأوضح بولهان أنه اختبأ في إحدى المكتبات فيما احتمى آخرون في محال مجاورة.

ودعت الشرطة إلى تفادي التوجه إلى المنطقة.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في ديسمبر 2018 شخصين طعناً في هجوم إرهابي على جسر «لندن بريدج».

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