أول وفاة بـ «كورونا» خارج الصين وارتفاع الإصابات إلى 14 ألفاً

كثفت الصين إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا، واتخذت خطوات لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من القيود على السفر ووقف شركات نشاطها، اليوم الأحد، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن أول وفاة بالفيروس خارج البلاد.

وقالت إدارة الصحة الفلبينية، إن صينياً (44 عاماً) من مدينة ووهان مركز الوباء بوسط الصين، وصل إلى الفلبين وتوفي السبت في مستشفى بمانيلا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إن نحو 304 أشخاص توفوا بالمرض، مضيفة أن عدد حالات الإصابة قفز اعتباراً من يوم السبت إلى 14308 حالات بعد أكبر زيادة في عدد الإصابات في يوم واحد.

وتم تسجيل 171 حالة على الأقل في أكثر من 24 دولة ومنطقة أخرى، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا.

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وتواجه الصين عزلة متزايدة بعد أن طبقت دول أخرى حظراً على السفر إليها، وعلقت شركات طيران رحلاتها وقامت حكومات بإجلاء مواطنيها، ما يهدد بحدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيضخ يوم الاثنين سيولة نقدية تبلغ 1.2 مليار يوان صيني (173.8 مليار دولار) في الأسواق في صورة أوراق مالية يعاد شراؤها فيما بعد بأسعار أعلى مع استعداد أسواق الأوراق المالية لاستئناف نشاطها بعد تمديد عطلة العام القمري الجديد.

وتعهدت السلطات باستخدام أدوات مختلفة للسياسة المالية لضمان أن تبقى السيولة وفيرة بشكل معقول ولدعم الشركات التي تواجه متاعب.

وقالت مجموعة إيفرجراند الصينية، وهي ثالث أكبر مطور عقاري في البلاد، في مذكرة داخلية اليوم إنها ستمدد عطلة العام القمري الجديد إلى 16 فبراير وستوقف أعمال البناء في جميع مواقعها التي يبلغ عددها 1246 موقعاً إلى يوم 20 فبراير.

وفي بكين، ظلت بعض المتاجر الكبرى مفتوحة لكن العاملين فيها وقفوا خارجها وعرضوا على الزبائن قياس درجات حرارتهم.

واختارت متاجر ومقاهٍ في العاصمة غلق أبوابها.

من الناحية الفعلية عزلت السلطات الصينية مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي وبقية الإقليم بعد أن أغلقت الطرق، وأوقفت حركة وسائل النقل العام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقاً دولياً، لكنها قالت إن الأمر لا يستدعي فرض قيود على التجارة والسفر على مستوى العالم.

لكن بعض الدول?????? ??????شدد إجراءات الرقابة على الحدود من منطلق المخاوف من انتشار الفيروس.