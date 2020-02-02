وزير يمني: لا صحة لما يروجه إعلام ميليشيا الحوثي عن محادثات

نفى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأحد، ما تروج له وسائل إعلام حوثية عن محادثات أو عبر وسطاء بين قيادات المحافظات المحررة والميليشيات.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته في “تويتر”: “ننفي جملةً وتفصيلاً الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادة محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع مرتزقة إيران “الميليشيا الحوثية” بهدف اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية”.

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كما أكد أن “الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع الميليشيا الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث”، مضيفاً: “أما جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا فلديها لغتها الخاصة في الحوار التي تفهمها الميليشيا جيداً”.

إلى ذلك تابع: “منذ انقلابها على الدولة قتلت الميليشيا الحوثية وشردت مئات الآلاف من اليمنيين وما زال في معتقلاتها الآلاف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم خيانة دماء القتلى الأبرار الذين بذلوا أرواحهم رخيصة لاستعادة الدولة والجمهورية ومن أجل عزة وكرامة اليمنيين”.

وحث الإرياني “وسائل الإعلام للتحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها الميليشيا الحوثية حول جبهات نهم ومأرب والجوف بالتزامن مع المعارك والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية”.