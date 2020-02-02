بالتزامن مع حادثة لندن.. عملية طعن في بلجيكا

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أفادت وسائل إعلام بلجيكية، مساء الأحد، أن الشرطة أطلقت النار على رجل طعن شخصين في مدينة غانت الشمالية، وأصابته بجروح.
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جاء ذلك بالتزامن مع حادثة طعن مماثلة في جنوب العاصمة البريطانية لندن، حيث أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء “إرهابي” بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن الأحد، مؤكدة مقتل المهاجم.
وكتبت الشرطة على تويتر: “نعتقد أن هناك جريحين، ننتظر معرفة حالتهما”، مضيفة أن الهجوم “تم احتواؤه”.
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