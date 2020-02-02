مقتل المنفذ وسقوط 3 جرحى..حادثة طعن “إرهابية” في لندن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 10:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 10:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن، بعد قيامه بطعن عدد من الأشخاص في واقعة تتصل بالإرهاب.

وقالت الشرطة عبر حسابها على موقع “تويتر”، “حتى الآن، نعتقد أن العديد من الأشخاص تعرضوا للطعن”، مضيفة: “ندرس ملابسات هذا العمل “الذي نعتبر أنه مرتبط بالإرهاب”.

المزيد من الأخبار Advertisements برلماني إيراني مكذباً حكومته: الصينيون يتوافدون إلى البلاد رغم خطر… منظمات إسرائيلية تهاجم نتنياهو بعد إفراجه عن مهربة المخدرات نعاما

وكانت مراسلة “العربية” قد أفادت بأن حادثة طعن طالت مارة وقعت في جنوب العاصمة البريطانية، وأن الشرطة أطلقت النار على رجل وقتلته.

كما أشارت إلى سقوط 3 جرحى، مبينة أن الشرطة تتعامل مع الحادثة على أنها “إرهابية”.