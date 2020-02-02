الإمارات تخصص ملياري دولار لتمويل مشاريع في موريتانيا

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أعلنت الإمارات، الأحد، تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميّسرة لموريتانيا.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات وموريتانيا.
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وعقد الشيخ محمد بن زايد، الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات حاليا.
وتناولت المباحثات، العلاقات الثنائية بين الإمارات وموريتانيا، في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية – الأفريقية بوجه عام، والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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