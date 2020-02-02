كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5,1 درجة يضرب مدينة تشنجدو الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال مدينة تشنجدو الصينية، مساء اليوم الأحد، وبلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وقال مركز شبكات الزلازل في الصين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "ويبو": إن "الزلزال وقع على عمق 21 كيلومترا".

وأوضح مكتب الزلازل في المدينة الصينية: أن "المواطنين شعروا بهزات قوية بوسط مدينة تشنجدو".

وأعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان الصينية حالة استنفار للتعامل مع آثار الزلزال، ويقع مركز الزلزال على بعد 38 كيلومترا من وسط مدينة تشنجدو.