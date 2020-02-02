كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي: المحادثات مع ميركل تناولت مخرجات "مؤتمر برلين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال ولي عهد أبوظبي: إن "المحادثات مع ميركل تناولت مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وأهمية تحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق".

وتبادل الشيخ محمد بن زايد وأنجيلا ميركل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. Advertisements وأكد ولي عهد أبو ظبي والمستشارة الألمانية، على اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي؛ لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.