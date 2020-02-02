كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. روسيا تعلق رحلات قطارات الركاب من وإلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، مساء اليوم الأحد، أنها قررت تعليق رحلات خدمات قطارات الركاب مع الصين، بدءا من الغد الاثنين، بسبب مخاوف انتشار فيروس "كورونا" الجديد القاتل، حسبما ذكرت شركة السكك الحديدية الروسية.

وأفادت روسيا، يوم أمس السبت، بأنها علقت سفر السائحين بلا تأشيرات من وإلى الصين، للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وقال مرسوم حكومي: إنه "سيتم ابتداء من 2 فبراير تعليق نظام ثنائي تم الاتفاق عليه عام 2000 لسفر المجموعات السياحية بلا تأشيرات".

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وستوقف روسيا أيضا بشكل مؤقت قبول وإصدار وثائق للحصول على تأشيرات عمل بالنسبة للمواطنين الصينيين.

ويذكر أن روسيا، قد أعلنت عن أول حالتي إصابة بكورونا يوم الجمعة الماضي، وفرضت قيودًا على الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين أكبر شريك تجاري لها.

ومن المقرر أن يبدأ الجيش الروسي في إجلاء الرعايا الروس من الصين بسبب تفشي كورونا.