بوركينا فاسو: مقتل 20 مدنيًا جراء هجوم مسلح شمالي البلاد

أعلن مصدر أمني في بوركينا فاسو، مساء اليوم الأحد، مقتل 20 مدنيًا الليلة الماضية، في هجوم على قرية لامدامول على بعد 40 كلم من غورغادجي، التابعة لمقاطعة سينو في شمال البلاد.

وقال المصدر الأمني: إن "مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول ليل السبت إلى الأحد، وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا، وقتل المهاجمون المدججون بالسلاح على متن الدراجات النارية السكان"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأكد مصدر أمني آخر على وقوع الهجوم، موضحًا أنه جاء "بعد تهديد السكان قبل بضعة أيام بوجوب مغادرة القرية"، مضيفاً أن "قوات الدفاع والأمن تعمل ليل نهار لتأمين المنطقة والسكان، لكن من الصعوبة أن يكونوا في كل مكان".

Advertisements

ويأتي الهجوم على المدنيين بعد أسبوع من هجمات مماثلة في شمال البلاد ووسطها، وفي 25 يناير، قتل 39 مدنيًا في هجوم على قرية في منطقة تونغوماييل بمقاطعة سوم.

وتشهد بوركينا، المحاذية لمالي والنيجر، هجمات منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل.

وذكرت الأمم المتحدة أن الهجمات في مالي والنيجر وبوركينا أسفرت عن أربعة آلاف قتيل في 2019، وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع فرار 600 ألف شخص من أعمال العنف.