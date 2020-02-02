كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الصين لم ترد إلى الآن على عروض مساعدة أمريكية لمكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية روبرت أوبراين، مساء اليوم الأحد، بأن "الصين أكثر شفافية فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد بالمقارنة بأزمات سابقة، لكنها لم تقبل إلى الآن عرضًا أمريكيًا للمساعدة في احتواء المرض".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية: "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة أمريكية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

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وأضاف أوبراين: "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم، ولدينا خبرة هائلة، وهذا المرض مبعث قلق عالمي، ونريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك، وقدمنا العرض، وسنرى إن كانوا سيقبلونه".

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 300 شخص توفوا بالمرض، مضيفة أن عدد حالات الإصابة قفز اعتبارا من السبت إلى 14380 حالة.

وتم تسجيل 171 حالة على الأقل في أكثر من 24 دولة ومنطقة أخرى بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا.