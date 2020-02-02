كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات وموريتانيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، مراسم تبادل مذكرات تفاهم واتفاقات بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وموريتانيا.

وكتب ولي عهد أبوظبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا، وماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات".

وتابع الشيخ محمد بن زايد: "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة.. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

وتهدف الاتفاقيات والمذكرات الموقعة إلى تعزيز التعاون وتنويع آفاقه في مجالات الإعفاء المتبادل من التأشيرات والمجالات التعليمية والعسكرية والفنية والأمنية والتنموية والاستثمارية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والرعاية الاجتماعية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي، مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وموريتانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات، تبادلها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

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وقد وقعت مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن والتوثيق الخارجي الموريتاني، تبادلها علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ومن ضمن المراسم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني والعسكري، تبادلها وزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي الإمارات وموريتانيا للتعاون في مجال التعليم، تبادلها حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، تبادلها حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وشملت المذكرات والاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تبادلها محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر وإسماعيل ولد الشيخ.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع و وزارة الاقتصاد والصناعة في موريتانيا لتمويل برنامج برنامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادلها حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعبد العزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة.