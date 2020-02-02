صفقة القرن.. الأردن تؤكد رفضها لخطة السلام الأمريكية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الأحد، إن بلاده لن تساوم على مصالحها، وترفض التعامل مع أي طروح تتجاوزها، وإن موقف العرب كان واضحًا يوم أمس السبت برفض "صفقة القرن".

وذكر وزير الخارجية الأردني في كلمته بالبرلمان، أن "لا حل دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن "الأردن لم ولن يقبل الاستيطان وضم الأراضي والاعتداءات الإسرائيلية".

وجدد الوزير أيمن الصفدي، رفض "أي حل لا يلبي قيام الدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "القدس خط أحمر والأردن مستمر قولا وفعلا بحماية المقدسات".

ومن جهته، وصف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الخطة الأمريكية بـ"الصفقة المشؤومة المنحازة إلى إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "رفض مجلس النواب للخطة يستند لمواقف الملك الوصي على المقدسات".

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