تفاصيل تجربة “مسرح المغرب” وتحديث سينما “ريالتو” الشهيرة وتغيير اسمها من طرف “إم بي سي”-فيديو

انطلقت ليلة الجمعة، تجربة ” مسرح المغرب” بقيادة الفنان عبد الله ديدان، ومشاركة وجوه شابة، وذلك بعرض افتتاحي من سينما ريالتو سابقا والتي تغير اسمها إلى مسرح المغرب، بعدما تكلفت قناة “إم بي سي” بتحديثها.

وشهد العرض الأول من عروض “مسرح المغرب”، تقديم عبد الله ديدان والوجوه الشابة الصاعدة لمسرحية بعنوان “سيركيا”، بحضور عدد من الفنانين الضيوف منهم مشاهير، ومسؤولي من قناة “إم بي سي”.

وحول هذه التجربة قال مازن الحايك، الناطق الرسمي باسم مجموعة “إم بي سي” في كلمته أمام الصحافة بالندوة الصحفية الخاصة بانطلاق “مسرح المغرب”، إنها تجربة، تأتي بعد نجاح “مسرح مصر”، و”مسرح السعودية”، موضحا أن القناة تكفلت بإعادة تحديث سينما ريالطو، من أجل أن تكون مسرحا للوجوه الشابة.

بدوره عبر الفنان عبد الله ديدان عن سعادته بالعرض مسرحيات الفرقة الجديدة عبر شاشة “MBC5″، وأضاف: “جميع أعضاء الفرقة يبذلون جهودا كبيرة في إعداد وتقديم تلك العروض، ما سيتيح الفرصة لقطاعات متنوعة من الجمهور المغاربي للاستمتاع بها.”

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ويشارك المخرج المغربي هشام الجباري، في تجربة مسرح المغرب على مستوى الاخراج المسرحي إلى جانب حسن هموش، وأمين ناسور.

ومن بين الأسماء الشابة المشاركة في مسرح المغرب، هاجر الشركي، وياسر الترجماني، وأيوب اكريع، وعصام الديم محرم، ومحمد باجيو، وجيهان كيداري، وأيوب أبو النصر، وكمال حيمود، وياسين السكال، وعبد الكريم شبوبة، وشوقي السدوسي، وكريمة خطوري، وخولة إحجاوج، وأميمة الوردي، وداني ميكيات، ومريم الهدار، وهدى خيري، وخالد المغاري، ولمياء خربوش، وعبد الله البركاوي.

ويرتقب أن تقدم فرقة” مسرح المغرب” 20 عرضا، متاح للجمهور مباشرة من سينما ريالطو، ثم يتم عرضه فيما بعد على قناة إم بي سي 5.