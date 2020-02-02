انفراد.. الجيش الملكي يكلف الشمامي بزيارة التيمومي في فرنسا

اختار مسؤولو فريق الجيش الملكي الناطق الرسمي عبد الواحد الشمامي لتمثيل الفريق وزيارة الأسطورة محمد التيمومي، يوم غد الاثنين بفرنسا، عقب العملية الجراحية التي خضع لها.

وكشف مصدر جيد الإطلاع من داخل إدارة الممثل الأول للعاصمة، في حديثه مع “اليوم24″، أن الشمامي سينوب عن مكونات الفريق العسكري، وكذا قدماء اللاعبين للقيام بزيارة نجم الفريق والكرة المغربية، الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية.

ويأتي تكليف الشمامي بزيارة التيمومي نيابة عن مكونات الفريق العسكري بعد التكليف المماثل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص مصطفى الحداوي والدكتور هيفتي، علما أن الملك محمد السادس هو من تكلف بمصاريف العملية الجراحية.