باطمة تشتكي غدر الأصدقاء

اشتكت الفنانة دنيا باطمة، أخيرا، من غدر الأصدقاء، بعد بداية متابعتها قضائيا في ما بات يعرف بملف “حمزة مون بيبي”، موضحة أن هناك من اعتبرتهم أصدقاءها قبل أن تكتشف غدرهم.

ونشرت باطمة على حسابها في أنستغرام، أول أمس الجمعة، صورة مكتوب عليها “الصديق المنافق أسوأ من عشرة أعداء”، وأضافت معلقة: “نقولها لكم وعن تجربة دازو أجناس وأجناس معانا فهاد الحياة وكاين نوع عمرني شفت بحالو فحياتي كيكون معقد أو عندو مرض كيضحك معاك ومتخلي مدير عليه وكيمشي من بعد يجمع بيك فلقهاوي بلكذوب الله ينجيكم من هاد النوع لأنه نوع خطير جدا الله ينجيكم منو”.

ونصحت باطمة متابعاتها بتجنب كثرة الصديقات، والاختيار بعناية من يكون معهن في حياتهن، موضحة أن المشكل، الذي تواجهه، حاليا، أظهر لها من في صفها، ومن يتظاهر بذلك فقط، واصفة الصنف الأخير بالأفاعي.

Advertisements

وأشارت باطمة إلى درس تعلمته من تجربتها، وقالت حول ذلك: “ما دير خير ما يطرى باس الخير ديرو فراسك والمقربين لك فقط “.

وتعتبر باطمة أن ما تمر منه ليس إلا امتحانا من الله، حسب ما أشارت إليه في منشوراتها، التي أشعلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

يذكر أن باطمة تقف أمام المحكمة في مراكش، في أول جلسة لها في ملف “حمزة مون بيبي”، يوم 10 فبراير الحالي.