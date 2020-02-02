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شكرا لقرائتكم خبر عن صحة عدن توضح حقيقة اصابة شاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
نفى مصدر مسوؤل في وزارة الصحة المعلومات التي تداولت في وسائل التواصل الاجتماعي حول اصابة شاب بفيروس كرونا في العاصمة عدن.
وأكد المصدر انه لا توجد اي حالة اصابة حتى الان بهذا الفيروس في جميع المحافظات المحررة مشيرا ان كل مايتداول لاساس له من الصحة ولا يوجد اي حجر صحي لاي مصاب.
وطالب المصدر مرتادي وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس والواتس اب الى عدم نشر مثل هذه المعلومات التي تهدف الى اثارة الخوف والفزع لدى المواطنين.
الجدير بالذكر ان وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم كان قد اصدر توجيه عاجل وهام الى المكاتب الصحية والمستشفيات في المحافظات الى رفع الجاهزية الصحية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا.
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