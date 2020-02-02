عاهل البحرين يصل إلى الإمارات في زيارة خاصة

الأحد 2 فبراير 2020

وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة إلى البلاد.



وكان في استقباله الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لدى وصوله، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى البحرين والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وتشهد البلدان علاقات تاريخية راسخة وسط حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

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وتجمع البلدين روابط مشتركة خليجيا وعربيا وإسلاميا، أولها التبادل التجاري غير النفطي الذي يبلغ 4.66 مليار دولار بين الإمارات والبحرين.

كما يرفض البلدان بشكل قاطع التدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية واستنكارهما لدعم إيران للجماعات الإرهابية وتمويلها بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وشددا على ضرورة التزام إيران بمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها ومبادئ حسن الجوار.

ويتشارك البلدان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بهدف إعادة الأمن والسلم في اليمن ومساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع الجوانب وفي مقدمتها الجوانب الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي بمشاركة جميع فئات الشعب اليمني ويستند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وتأتي المواقف السياسية للبلدين متطابقة دائما إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استنادا إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.