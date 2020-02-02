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شكرا لقرائتكم خبر عن صقور التحالف تقصف أهدافاً تابعة لمليشيات الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
أفادت مصادر محلية، اليوم، أن مقاتلات التحالف العربي، قصفت أهدافاً تابعة لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمحافظةالجوف شمال شرقي البلاد.
وقالت المصادر، إن طيران التحالف استهدف آليات عسكرية للحوثيين، في مديرية المتون، بالتزامن مع غارات أخرى على تجمعات للمليشيا في مديرية خب والشعف.
وفي وقت سابق شنت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، سلسلة غارات جوية، نتج عنها تدمير 10 آليات قتالية بينها دبابة، ومصرع عديد من العناصر الحوثية.
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