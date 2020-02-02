شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون حوثيون يطردون أكاديمياً من قاعة محاضراته بصنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 تهجمت عناصر الذراع الإيرانية على أحد علماء علم الاجتماع في جامعة صنعاء، وطردته من محاضرته.

Advertisements وقالت مصادر أكاديمية، إن عناصر أمنية تابعة للمليشيا طردت أستاذ علم الاجتماع الدكتور علي باعلوي من قاعة المحاضرات بكلية الآداب بجامعة صنعاء. وجاءت حادثة الطرد بسبب اعتراض باعلوي على تعيين صهير عبدالخالق الحوثي "عبدالملك عيسى شرف الدين" عميداً لكلية الآداب بالجامعة مع أنه لا يمتلك المؤهلات المناسبة لمنصب العمادة..

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