شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 17 كم جنوب شرقي مدينة تشاو تشين. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.