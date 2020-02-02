ميسي وجريزمان وفاتي يقودون هجوم برشلونة ضد ليفانتي

رياضة 2020-02-02 | 19:49 873 مشاهدة أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة ، تشكيل البلوجرانا لمواجهة ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني ويلتقي برشلونة مع ليفانتي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، ضمن مباريات الجولة 22 من عمر الليجا. تشكيل برشلونة: Advertisements حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، بيكيه، سيميدو. خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش.



خط الهجوم: جريزمان، خط الهجوم: جريزمان، ميسي ، أنسو فاتي. المحرر: محمد خليل

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