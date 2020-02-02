ميسي وجريزمان وفاتي يقودون هجوم برشلونة ضد ليفانتي

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2020-02-02 | 19:49
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أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل البلوجرانا لمواجهة ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني.
ويلتقي برشلونة مع ليفانتي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، ضمن مباريات الجولة 22 من عمر الليجا.
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خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش.
خط الهجوم: جريزمان، ميسي، أنسو فاتي.
تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، بيكيه، سيميدو.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش.
خط الهجوم: جريزمان، ميسي، أنسو فاتي.
المحرر: محمد خليل
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