الصحة العالمية تزود عشر دول في الشرق الأوسط بأدوات الكشف عن 'كورونا'

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستزود قريبا 10 دول في الشرق الأوسط بالأدوات المخبرية للكشف عن فيروس "كورونا" الجديد.
وأكد أن معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن "كورونا" خلال أسبوع، موضحا أن قائمة الدول العشر التي ستحصل على تلك الأدوات تضم مصر وإيران والأردن ولبنان وسوريا والسودان والمغرب وتونس.
وأضاف: "في المناطق التي تعاني من الصراعات نحاول تقديم المساعدة عن طريق تزويدهم بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادهم لطرق التعامل وزيادة الوعي".
وصنفت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي فيروس "كورونا" 2019-nCoV الذي يصيب الجهاز التنفسي وباء، وأعلنت "حالة الطوارئ الصحية الدولية".
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