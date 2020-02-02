موراليس يبدي رغبته في العودة لبوليفيا والترشح بالانتخابات

أعرب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس عن رغبته بالعودة إلى وطنه والترشح لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في مايو/أيار المقبل.

وفر موراليس من البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن تخلى الجيش عن دعمه وسط احتجاجات عنيفة حول إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.

وأبدى موراليس الذي يعيش الآن في الأرجنتين رغبة بالعودة إلى بلاده، رغم أن هناك تحقيقات بحقه بتهم عدة منها التحريض والإرهاب.

وكشف موراليس في مقابلة مع صحيفة لاتيرسيرا التشيلية أنه في الليلة التي غادر فيها بوليفيا متوجها إلى المكسيك لم يكن بحوزته سوى حقيبة فيها بعض الملابس وبعض الطعام ومن ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار.

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وقال إن استبداله بالرئيسة الانتقالية جانين آنيز يرقى إلى أن يكون انقلابا.

وأضاف "ما خسرناه في الانقلاب سنستعيده في 3 مايو/أيار المقبل بالديمقراطية".

وأشار إلى أنه سيترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، معتبرا نفسه "ضحية للإمبراطورية الأمريكية".

وأكد أنه يود العودة إلى بوليفيا على الرغم من التحقيقات التي فتحت بحقه بعد نشر تسجيل صوتي يدعو فيه مناصريه إلى مهاجمة المدن وقطع طرق الإمداد خلال فترة الاحتجاجات.

وأضاف موراليس: "نحن نعمل على تقييم هذا الأمر. من ذا الذي لا يمكن أن يرغب في العودة؟، مشددا: "أنا متأكد من أن الشعب البوليفي يطلب مني العودة".