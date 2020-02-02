الخرطوم تعتقل متمردين من جبهة الخلاص الناشطة بجنوب السودان

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد، أنها ضبطت ٤ عناصر ينتمون لجبهة الخلاص الوطني المتمردة بدولة جنوب السودان، وذلك في ضاحية الكلاكلة بالخرطوم أثناء شروعهم في شراء زي عسكري.



وقال المتحدث الرسمي للدعم السريع، العميد ركن جمعة آدم صالح، في تعميم صحفي إنهم اتخذوا الإجراءات القانونية ضد الموقوفين وستتم إحالتهم إلى نيابة التحقيقات الجنائية.

وأوضح أن الموقوفين ارتكبوا جرائم ومخالفات ضد السودان وانتهكوا سيادته، ويواجهون تهم الإخلال بالأمن والسلامة، والتعامل بالزي والشارات العسكرية، وإثارة الحرب ضد الدولة، والجريمة العابرة المنظمة.

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كما يواجهون تهم التخريب والحرابة، والإخلال بالعلاقات مع دولة جنوب السودان، والعمل على إحداث توترات بها، ونشاط المنظمات الإجرامية، وتهما أخرى من القانون الجنائي السوداني.

ونبه جمعة إلى أن عملية القبض على الموقوفين قامت بها استخبارات الدعم السريع بعد أن توفرت لها معلومات بأن متمردين جنوبيين يخططون لتهريب زي عسكري خاص بالجيش السوداني والدعم السريع، حيث تمكنت من ضبط هذه العناصر أثناء قيامها بشراء ١٣٠ بدلة عسكرية "كاكي" بمنطقة الكلاكة جنوبي الخرطوم.

وقال إن أحد الموقوفين ويدعى سبت كونق قاي اعترف خلال استجوابه بأنه ضابط استخبارات برتبة لواء في قوات جبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكومة جنوب السودان، بزعامة الجنرال توماس سيريلو.

وأوضح قاي أنه الآن مسؤول عن قيادة فصيل قطاع أعالي النيل، وأنه كلف بالحصول على 300 بدلة عسكرية من التي يرتديها منسوبو القوات النظامية السودانية لقواتهم المتواجدة بمناطق قطاع أعالي النيل.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع جهات بالداخل لتوفيرها مقابل مبلغ مالي، وأنهم خططوا لتجهيز البدل في طرود وشحنها في العربات السفرية عبر طريق بارا ومنها إلى أعالي النيل.