لقب أستراليا المفتوحة يقرب ديوكوفيتش من عرش فيدرر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش خطوة جديدة من عرش منافسه السويسري روجيه فيدرر، الذي يعد أكثر المتوجين بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى للعبة (الجراند سلام) عبر التاريخ، وذلك بعد تتويجه (الأحد) بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وكتب ديوكوفيتش التاريخ بعدما توج بلقب أستراليا، أولى بطولات الجراند سلام في موسم التنس، بعد تغلبه على النمساوي دومينيك تيم المصنف الخامس عالميا بـ3 مجموعات لمجموعتين، في مباراة ماراثونية.

ووصل ديوكوفيتش بهذا التتويج إلى 17 لقبا في البطولات الكبرى، خلف فيدرر المتصدر بـ20 لقبا، والإسباني رافائيل نادال صاحب الـ19 لقبا.

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وعزز النجم الصربي صدارته للمتوجين ببطولة أستراليا المفتوحة بـ8 ألقاب، حققها أعوام 2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2019 و2020، حيث لم يخسر أي نهائي، ليبتعد بفارق لقبين أمام فيدرر ذاته صاحب الـ6 ألقاب في البطولة.

وضمت ألقاب ديوكوفيتش الـ17 الكبرى، بجانب الألقاب الـ8 في أستراليا المفتوحة، لقبا وحيدا في رولان جاروس (فرنسا المفتوحة) عام 2016، و5 ألقاب في ويمبلدون أعوام 2011 و2014 و2015 و2018 و2019، و3 في أمريكا المفتوحة أعوام 2011 و2015 و2018.

يذكر أن ديوكوفيتش سيستعيد صدارة التصنيف العالمي للمحترفين بداية من فبراير/شباط الحالي، بعد تتويجه بأول الألقاب الكبرى في 2020.