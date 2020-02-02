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قرقاش: تركيا تعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي

اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش المسؤولين الأتراك بتبني «لغة سياسية متدنية»، كما اتهم أنقرة بإعادة «إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها».

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وكتب قرقاش، على حسابه على موقع تويتر «اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة».

وأضاف أن هذه المفردات «تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها».

يأتي هذا ردا على تصريحات من مسؤولين أتراك تضمنت انتقادات لاذعة لقادة دول الخليج العربية، وبعدما ادعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن هناك دولا عربية خائنة لأنها دعمت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.