200 آلية تركية تدخل حلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مئتي شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى محافظتي حلب وإدلب السوريتين، ووصف المرصد هذه التعزيزات بأنها «أضخم تعزيزات تستقدمها القوات التركية إلى المنطقة».
وأشار إلى استمرار دخول الأرتال العسكرية التركية الضخمة إلى الأراضي السورية، وذكر أن معلومات تتردد عن احتمال إعلان أوتوستراد حلب - اللاذقية منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، واصفا الأمر بأنه «تصعيد تركي كبير مع الروس».
وكانت وكالة «الأناضول» التركية أفادت في وقت سابق بأن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
يأتي هذا وسط استمرار تقدم القوات الحكومية السورية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، الموالية لتركيا، في إدلب وحلب.
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