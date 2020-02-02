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تقرير الخبراء يكشف الدور التخريبي لإيران في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن تقرير خبراء الأمم المتحدة كشف عن الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن، واستمرار حصول ميليشيات الحوثي الانقلابية على منظومات صاروخية بينها كروز «برية» وطائرات مسيرة من طراز دلتا «إيرانية الصنع».

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن التقرير «أكد ما نبهنا إليه سابقا من دور تخريبي لإيران في اليمن، واستمرار حصول ميليشيات الحوثي الانقلابية على منظومات صاروخية بينها كروز «برية» وطائرات مسيرة من طراز دلتا إيرانية الصنع».

وأشار الإرياني في تغريدات على تويتر «إلى أن الأسلحة الإيرانية المهربة لميليشيات الحوثي منذ الانقلاب، ساهمت بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وإفشال الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن».

وجدد وزير الإعلام اليمني مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن «بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن واستمرار تهريب الأسلحة النوعية للميليشيات الحوثية لقتل الشعب اليمني، واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية، في البحر الأحمر وباب المندب»، وشدد على «ضرورة ممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف تأجيج الحرب في اليمن».

وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، بأن ميليشيات الحوثي استحوذت في عام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران.

وقال التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن ينشر قريبا إنه «إضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة، والتي بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا، ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية».

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ميدانيا، تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب، ومتون الجوف، وشرق مدينة تعز، وساحل اليمن الغربي.

وأكد مصدر عسكري مصرع عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في كمين محكم نفذته قوات الجيش، في مديرية المتون غرب محافظة الجوف، وأحبطت قوات الجيش هجوما آخر في جبهة نهم. وأكد موقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيات، حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام، وباغتتها بهجوم مفاجئ، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفها. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للميليشيات الحوثية في الجبهة نفسها، مما أسفر عن تدمير ثلاث عربات تابعة لها ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

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