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أنصار الصدر يضربون العراقيين بالعصي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

تظاهر آلاف العراقيين أمس في ساحات التظاهر ببغداد وتسع محافظات عراقية، احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم الالتزام بمطالب ساحات التظاهر بتسمية مرشح مستقل، بعيدا عن خيارات وضغوطات الأحزاب والكتل السياسية.

وقال شهود عيان إن مجاميع كبيرة من طلاب الجامعات والمدارس في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وبابل وكربلاء والنجف والمثنى انضمت إلى المتظاهرين في ساحة التحرير، ورددوا شعارات تطالب بإعادة النظر في ترشيح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة، لعدم توفر المؤهلات لتولي المنصب كما حددتها ساحات التظاهر، وهدد المتظاهرون في هتافاتهم برفع «حالة التصعيد وعدم الانتظام بالدوام في الجامعات والمدارس حتى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة».

وذكر الشهود أن أتباع مقتدى الصدر طردوا المتظاهرين من عمارة المطعم التركي في ساحة التحرير باستخدام العصي بعد أن كان قد اتخذها المتظاهرون منذ أربعة أشهر ملاذا لهم من بطش القوات الأمنية».

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وأوضح الشهود أن محافظة كربلاء شهدت «قطع جميع الطرق في المدينة، منها شارع السناتر والضريبة وطريق نجف -كربلاء، مما جعل قوات مكافحة الشغب تشتبك مع المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي وسقوط عدد من الجرحى.

وحسب الشهود، تتواصل الاشتباكات وتعتقل قوات مكافحة الشغب المتظاهرين داخل أزقة حي البلدية وحي النقيب، وأن أصحاب القبعات الزرق يسيطرون على حركة المتظاهرين في فلكة التربية، وأوضح الشهود أن مجاميع من المتظاهرين قطعوا «شارع الكوفه بمحافظة النجف ومجسرات مستشفى الصدر.

وهددت جماهير محافظات بابل والديوانية والناصرية والبصرة وواسط والديوانية وكربلاء والنجف وميسان بالاستمرار في تنظيم مظاهرات كبيرة، وقطع الشوارع والجسور لدعم مطالب المتظاهرين المشروعة.

وكانت الخارجية الإيرانية رحبت أمس بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة سيد عباس موسوي القول إن «الجمهورية الإيرانية، تماشيا مع استمرار دعمها لاستقلال ووحدة العراق وتعزيز مبادئ الديمقراطية في العراق والمطلب المشروع من قبل الحكومة والشعب العراقي في خروج القوات الأمريكية من أراضي هذا البلد، فإنها ترحب بانتخاب محمد توفيق علاوي رئيسا جديدا لوزراء العراق».