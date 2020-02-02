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حفتر لسلامة: نفكك الميليشيات الإرهابية التابعة لتركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بنغازي

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الوطني الليبي، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر شدد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على ضرورة تفكيك الميليشيات الإرهابية من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية، حسبما أفاد موقع بوابة أخبار اليوم المصرية.

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وقال المحجوب «اللقاء بين المشير حفتر والدكتور غسان سلامة، دار حول مخرجات مؤتمر برلين، كما تطرق اللقاء لخروقات الهدنة من الميليشيات الإرهابية التابعة لتركيا».

وتابع المحجوب قائلا «تم التطرق لمؤتمر جنيف بخصوص ليبيا، والقوات المسلحة الليبية ستحضر مؤتمر جنيف لكن مستوى الحضور والشخصيات لم يحددها المشير حتى الآن، كما لم يقرر حفتر ما إذا كان سيحضر حتى الآن بنفسه أم لا، وأقول إن الجيش الليبي كلف عدد خمسة ضباط لما يخص 5+ 5».

واختتم المحجوب، حديثه قائلا «للأسف غسان سلامة لم يذكر اسم تركيا عندما تحدث خلال إحاطته في مجلس الأمن الدولي منذ يومين، رغم أنها لا تتورع عن إرسال المسلحين إلى الأراضي الليبية وتعترف بذلك علنا في تصريحات رئيسها.. نحن لن نغيب عن المحافل الدولية ونسير في الخطين العسكري والسياسي بما يحقق رغبة الليبيين».