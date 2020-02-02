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مباحثات إماراتية موريتانية في أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي عقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس جلسة مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يزور الإمارات حاليا. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، كما تطرقت إلى العلاقات الإماراتية - الإفريقية بوجه عام والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



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