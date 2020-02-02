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مظاهرات لبنانية أمام السفارة الأمريكية في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس بيروت

شهد محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر مظاهرة لبنانية، نفذها بعض المحتجون رفضا لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية»، قطع الجيش اللبناني كل الطرق المؤدية إلى السفارة، ووضع أسلاكا شائكة على الطريق الرئيس عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأمريكية، عادين كل فلسطين لهم ولأولادهم وأحفادهم، وأن القضية الفلسطينية هي قضية الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني.