بدء خُطة الإجلاء.. تحرك حافلات المصريين العائدين من مدينة ووهان إلى المطار

بدأت السفارة المصرية بالتعاون من السلطات في الصين نقل المصريين المحتجزين في مدينة ووهان الصينة الموبوءة والتي تفشى فيها فيروس كورونا القاتل إلى المطار تمهيدا لنقلهم إلى مصر.

عرضت فضائية "TEN" نقل المصريين عن طريق أوتوبيسات مخصصة لنقل ما يقرب من 306 طالبا مصريا بالجامعات الصينية وأسرهم من مقر سكنهم إلى مطار ووهان تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

واتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 13 إجراءً لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، مع ضمان عدم تسرب الفيروس لداخل البلاد حال إصابة أية حالة منهم، مع توفير كامل الرعاية الطبية لهم.

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قال محمد البدري سفير مصر في الصين، إنّ الطائرة المصرية التي ستنقل المواطنين من بكين إلى القاهرة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا تصل خلال ساعات، وتعود لمصر غدا حاملة على متنها 305 مصريين.

أكدت أحدث تقارير "تقدير الموقف" الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، خلو مصر وقارة إفريقيا بالكامل حتى الأول من فبراير الجاري من أية إصابات مؤكدة من فيروس "كورونا" المُستجد من نوعية "2019 – nCov".

وقال التقرير ، إن هناك 132 حالة إصابة مؤكدة من الفيروس خارج الحدود الإدارية لدولة الصين، منتشرين في 23 دولة، بينها 4 دول أبلغت «المنظمة» بظهور الإصابات فيها أمس السبت، مع 26 حالة إصابة جديدة.

وأعلنت الصين ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 14 ألف شخص، كما أعلنت في وقت سابق تسجيل 45 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.