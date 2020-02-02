مرتضى: كلفتُ فريقا للكشف على موقع قطع الأشجار في عيون السمك

أعلن وزير ​الزراعة​ والثقافة في ​الحكومة اللبنانية​ ​عباس مرتضى​، أنه سيلاحق قاطعي الأشجار المعمرة في عيون السمك ​شمال لبنان​. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "بعد تداول ​أخبار​ عن عملية قطع أشجار معمرة في منطقة عيون السمك، كلفت فريقاً من الوزارة تابع لمركز أحراج نهر موس في مصلحة الزراعة في ​الشمال​ للكشف على الموقع وإفادتي بالنتيجة تمهيداً لملاحقة المعتدين أمام ​القضاء​ المختص".

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