وسائل الحرب الإلكترونية ب"حميميم" تسيطر على طائرات مسيرة أطلقت من إدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​ ​اللواء​ يوري بورينكوف، أن "وسائل الحرب الإلكترونية في ​قاعدة حميميم​ العسكرية الروسية تمكنت الليلة الماضية من رصد طائرات بلا طيار وتعطيلها بعد السيطرة على أداء أنظمة التحكم فيها، أطلقت من منطقة وقف التصعيد في إدلب، باتجاه حميميم".

ودعا المركز، قادة ​الجماعات المسلحة​ إلى "التخلي عن الاستفزازات، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وخلال اليوم الماضي، نفذ عناصر المركز الروسي المذكور، فعالية إنسانية في قرية مظلوم في محافظة ​دير الزور​، تم خلالها توزيع 250 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 0.91 طن، على المحتاجين في المنطقة، ليصبح إجمالي الفعاليات الإنسانية 2351 وبلغ الوزن الإجمالي لتلك المساعدات 3946.1 طن.

وخلال اليوم الماضي قدم أطباء ​وزارة الدفاع الروسية​، المساعدات الطبية لـ193 مواطنا سوريا في ​عين العرب​ وحلب و​القامشلي​، فيما تلقى المساعدة الطبية الروسية، 121970 مواطنا.

