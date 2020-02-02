تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية في فلوريدا في كانون الاول

اعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" مسؤوليته عن إطلاق النار في كانون الاول في قاعدة بحرية أميركية في ​فلوريدا​ ادى الى مقتل ثلاثة بحارة بيد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".

وافاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية في بيان انه "في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، اعلن ​تنظيم القاعدة​ في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في كانون الاول 2019".