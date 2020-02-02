تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية في فلوريدا في كانون الاول

اعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" مسؤوليته عن إطلاق النار في كانون الاول في قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا ادى الى مقتل ثلاثة بحارة بيد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".
وافاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية في بيان انه "في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، اعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في كانون الاول 2019".
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