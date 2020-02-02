ايطاليا نجحت بالسيطرة على فيروس كورونا بعد اكتشاف مضاد حيوي

ذكرت معلومات صحافية أن مختبرات مستشفى "سبلانساني للامراض البكتيرية" في روما، استطاعت السيطرة على ​فيروس كورونا​، عبر اكتشاف مضاد حيوي في فترة قصيرة جدا. وطبق الدواء الجديد على السائح الصيني وزوجته ومواطن من ​رومانيا​، الذين تخطوا مرحلة الخطر.

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